Comment faire un calendrier de la migraine ?

Noter certaines informations et certains éléments dans un calendrier de la migraine à chaque nouvelle crise est indispensable pour évaluer l’impact de la migraine, préparer la consultation avec son médecin et mieux traiter la maladie. On fait le point avec le Dr Jérôme Mawet, neurologue spécialiste de la migraine.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...