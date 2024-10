Comment la mafia chinoise séquestre des Africains pour arnaquer des Occidentaux

De plus en plus d’Africains sont piégés par des cartels qui ont élu domicile dans une vaste zone entre la Birmanie, le Laos et le Cambodge, où ils servent de petites mains dans des cités dévolues à la cyberfraude.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/10/28/...