Comment les Touaregs et les jihadistes se sont rapprochés pour tenter de renverser la junte au pouvoir au Mali





Source : Le pouvoir malien, soutenu par les Russes, se trouve mardi dans une situation critique après des attaques coordonnées des rebelles touaregs et des jihadistes du JNIM. Le ministre de la Défense a été tué, le chef de la junte n'a plus donné signe de vie depuis le début des hostilités samedi et la ville-clé de Kidal dans le Nord est tombée.Source : https://www.franceinfo.fr/replay-radio/d-un-monde-...