Comment les Touaregs et les jihadistes se sont rapprochés pour tenter de renverser la junte au pouvoir au Mali
Le pouvoir malien, soutenu par les Russes, se trouve mardi dans une situation critique après des attaques coordonnées des rebelles touaregs et des jihadistes du JNIM. Le ministre de la Défense a été tué, le chef de la junte n'a plus donné signe de vie depuis le début des hostilités samedi et la ville-clé de Kidal dans le Nord est tombée.
Source : https://www.franceinfo.fr/replay-radio/d-un-monde-...
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