Comment masturber sa prostate ? Pour quels bienfaits ?

La stimulation prostatique effraie encore plus d'un homme et reste malheureusement taboue. Pourtant, elle permet de découvrir de nouvelles sensations et peut s'avérer bénéfique pour notre santé. Comment stimuler efficacement sa prostate et quelles précautions prendre ? Éclairages du Dr Charlotte Methorst, chirurgienne urologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...