Comment porter le bracelet en cuir, la tendance bijou qu'on verra partout au printemps

Le bracelet en cuir s'impose comme l'accessoire phare du printemps 2025. À la fois élégant et audacieux, il s'adapte à tous les styles, des plus décontractés aux plus sophistiqués. Parfait pour ajouter une touche de luxe à vos tenues, il se porte seu...