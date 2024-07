Comment porter le crochet cet été ?

Très prisé dans les années 1970, le crochet a fait une percée remarquée dans les dernières tendances estivales. Calquée sur un esprit " do it yourself ", cette technique de tricot dessine les contours d'une mode colorée et joyeuse, placée sous le sig...Source : https://www.elle.fr/Mode/Dossiers-mode/Comment-por...