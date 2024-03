Comment prévenir la maladie d’Alzheimer au quotidien ?

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative progressive et irréversible contre laquelle il n'existe pas encore de traitement. Toutefois, certaines mesures préventives permettent de réduire le risque de la développer en vieillissant. On fait le point avec la Dre Maï Panchal, directrice générale et scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...