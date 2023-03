Comment reconnaître et soulager l’allergie au pollen de platane ?

Éternuements, yeux larmoyants, gorge irritée, voire difficultés respiratoires… L’allergie au pollen de platane est pour le moins handicapante. Et ce d’autant plus que ces arbres sont monnaie courante dans les artères urbaines. On fait le point sur les mesures de prévention et les traitements efficaces.

