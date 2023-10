Comment renforcer son immunité ?

Automne et hiver sont des saisons froides où la circulation des virus est forte. Pour renforcer vos défenses immunitaires et éviter de tomber malade, quelques conseils sont à suivre. Probiotiques, alimentation variée, vitamine C, oligoéléments, activité physique régulière… Nos experts vous donnent les remèdes naturels pour aider à booster votre immunité et rester en bonne santé.

