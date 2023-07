Comment reproduire ce look estival signé Carrie Bradshaw avec des pièces de seconde main ?

C'est à la fin de la deuxième saison de " Sex and the City " que Carrie, Miranda, Samantha et Charlotte décident de s'en aller pour les Hamptons, cette région côtière très prisée par l'élite new-yorkaise. Invitée à une soirée sur la plage, la chroniq...