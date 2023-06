Comment reproduire la tenue phare de Regina George (« Lolita malgré moi »), avec des pièces de seconde main ?

Au moment de sa sortie en 2004, les répliques uniques et le casting remarquable de " Lolita malgré moi ", ne sont pas les seuls qui fascinent le public. En effet, Les vêtements et accessoires des personnages sont tout aussi iconiques et font d'ailleu...