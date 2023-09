Comment reproduire le look iconique d’Elle Woods dans le film « La Revanche d’une Blonde » avec des pièces de seconde main ?

C'est dans l'espoir de récupérer son ex petit ami, qu'Elle Woods, une jeune étudiante californienne membre d'une sororité, décide de postuler à Harvard pour étudier le droit et devenir avocate. Depuis la sortie du film, et l'admission de cette derniè...