Comment reproduire le tout premier look Barbie avec des pièces de seconde main ?

Elle peut tout faire, même de la seconde main ! Si ces derniers jours vous ont paru de plus en plus rose, ce n'est pas par hasard. Très attendu de tous, le film en hommage à la plus célèbre des poupées a enfin fait son apparition sur grand écran. L'i...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Comment...