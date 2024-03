Comment retrouver un bon sommeil à la ménopause ?

Durant la ménopause, les femmes subissent de fortes modifications hormonales qui entraînent divers symptômes comme des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes. Plus émotive, on peut aussi avoir du mal à s’endormir. Le sommeil s’en retrouve altéré, devient insuffisant ou non réparateur. Comment bien dormir à la ménopause ? Et à retrouver un sommeil réparateur ? Conseils d’experts.

