Comment savoir si on est allergique au pollen ?

Chaque année à la même période, vous avez le nez qui coule, les yeux qui piquent et la gorge qui gratte ? Vous êtes peut-être allergique au pollen ! Près d'un adulte sur trois en France est touché par cette allergie, communément appelée rhume des foins. Le Dr Julien Cottet, allergologue et vice-président de la Société française d’allergologie, nous explique tout sur cette allergie de plus en plus fréquente.