Comment se débarrasser l’acné sévère ?

Que l’on soit adolescent ou adulte, l’acné dite « sévère » a un impact négatif sur l’estime de soi et la qualité de vie. Comment savoir si on en souffre ? Quelles différences avec les formes dites « légères » ou « modérées » ? Quelle est la prise en charge adaptée ? Quels sont les médicaments les plus efficaces ? Réponses d’experts.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...