Comment se déroule une fibroscopie digestive ?

Devant des maux de ventre ou un reflux gastrique persistants, une endoscopie digestive (ou fibroscopie digestive) peut être prescrite par le médecin. Cet examen permet de visualiser l’intérieur de l’œsophage, de l’estomac, du duodénum dans le cas d’une endoscopie digestive haute, et du côlon dans le cas d’une endoscopie digestive basse. Voici tout ce qu’il faut savoir avant, pendant et après une endoscopie digestive.