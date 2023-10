Comment se masturber quand on est un homme ?

La masturbation masculine est souvent dénigrée... Pourtant, elle est tout à fait saine et naturelle ! Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle présente même de nombreux avantages pour la santé physique et psychologique de ces messieurs. Quelles techniques et jouets en tout genre peuvent-ils employer pour prendre un maximum de plaisir ? Tour d'horizon.

