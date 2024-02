Comment se mettre à la cuisine zéro déchet ?

Cuisiner sainement en prenant soin de son porte-monnaie, en évitant le gaspillage alimentaire, et en réduisant son empreinte écologique, c’est possible. À condition de connaître les bonnes astuces de la cuisine zéro déchet, d’optimiser ses achats et d’adopter une hygiène irréprochable. Adoptez la démarche zéro déchet grâce à quelques conseils et gestes simples donnés par nos experts.

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/acheter-...