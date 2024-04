Comment utiliser un stylo à insuline quand on est diabétique ?

De plus en plus répandus, les stylos d’insuline permettent de faire des injections d’une façon plus simple, plus précise et plus pratique qu’avec une seringue. Il en existe plusieurs modèles, jetables ou réutilisables, avec des aiguilles de taille différente, que votre médecin vous aidera à choisir. Le point avec la rédaction.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...