Commission mixte paritaire sur le budget: "Je ne vois pas comment mes collègues socialistes pourraient voir quoi que ce soit de positif", déclare Éric Coquerel (LFI)

Le PS et le RN menacent le gouvernement de censure alors que des discussions se déroulaient ce jeudi en Commission mixte paritaire pour parvenir à un accord sur le budget de l'État. La partie recettes a été adoptée avant l'interruption et la partie dépenses devrait l'être ce vendredi. Si un accord survenait, le texte serait examiné par l'Assemblée nationale et soumis au vote. Mais en l'absence de majorité, le Premier ministre pourrait devoir avoir recours au 49-3 et s'exposer ainsi à la censure....Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...