Concert gratuit de LFI pour la Fête de la musique: "Le dispositif policier de ce dimanche va s'adapter en fonction des événements qui sont prévus", explique Yvan Assioma (National Alliance)
Le tribunal administratif de Paris suspend l'arrêté préfectoral qui interdisait la tenue du concert gratuit organisé place de la République par la France insoumise à l'occasion de la Fête de la musique.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-concert-grat...
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