Concert gratuit de LFI pour la Fête de la musique: "Le dispositif policier de ce dimanche va s'adapter en fonction des événements qui sont prévus", explique Yvan Assioma (National Alliance)







Source : Le tribunal administratif de Paris suspend l'arrêté préfectoral qui interdisait la tenue du concert gratuit organisé place de la République par la France insoumise à l'occasion de la Fête de la musique.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-concert-grat...