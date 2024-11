Connaissez-vous le trouble de la personnalité évitante ?

Plutôt méconnu du grand public, le trouble de la personnalité évitante se manifeste par une grande peur du rejet et de la critique, poussant celles et ceux qui en souffrent à éviter les interactions sociales. Ce repli sur soi peut sembler anodin, mais complique considérablement la vie quotidienne… Un accompagnement approprié peut toutefois les aider à retrouver confiance en eux et à surmonter ces difficultés !

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/co...