Connaissez-vous votre forme de fesses ?

Fesses en H, fesses en C, fesses en A, fesses en O, fesses en V… Il existe bel et bien plusieurs formes de fesses. On fait le point sur chacune d’entre elles et on vous explique comment reconnaître votre propre morphologie !

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...