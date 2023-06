Constance Jablonski : elle rayonne dans un total look en crochet à Roland-Garros

Depuis le 22 mai, le tournoi de tennis international Roland-Garros anime les mythiques courts parisiens, où les plus grands joueurs et les plus grandes joueuses de la planète s'affrontent dans des matchs passionnants. Si ces derniers sont évidemment ...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Constan...