Contre le paludisme, "plus de 10 millions d'enfants" vaccinés en Afrique, cinq ans après le lancement de la campagne par l'OMS





Source : L'utilisation combinée du vaccin, de moustiquaires et de traitements anti-paludisme, a permis de sauver un million de vies en une seule année, essentiellement en Afrique, rappelle l'Organisation mondiale de la Santé, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme.Source : https://www.franceinfo.fr/sante/vaccins/contre-le-...