Contre le paludisme, "plus de 10 millions d'enfants" vaccinés en Afrique, cinq ans après le lancement de la campagne par l'OMS
L'utilisation combinée du vaccin, de moustiquaires et de traitements anti-paludisme, a permis de sauver un million de vies en une seule année, essentiellement en Afrique, rappelle l'Organisation mondiale de la Santé, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme.
Source : https://www.franceinfo.fr/sante/vaccins/contre-le-...
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