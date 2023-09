Côte d’Ivoire : la bataille de Yopougon, un test grandeur nature avant la présidentielle

La course pour prendre la tête de cette commune du district d’Abidjan, la plus peuplée du pays, s’annonce serrée entre le parti du président Alassane Ouattara et celui de l’ex-chef de l’Etat Laurent Gbagbo, qui vont mesurer leurs forces à deux ans de la présidentielle.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/09/02/...