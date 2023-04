Côte d’Ivoire: chrétiens et musulmans invités à construire une fraternité « sans se laisser décourager par les vents contraires »

Question de foi Le cardinal Jean Pierre Kutwa, archevêque d’Abidjan a adressé, au nom de « la communauté chrétienne », un message de fraternité à la communauté musulmane qui célébrait, vendredi 21 avril, la fin du mois de Ramadan.Il a invité chrétiens et musulmans à construire ensemble, « avec courage la fraternité humaine sans (se) laisser décourager par les circonstances ni par les vents contraires ».Un échange de vœux de fin de temps de jeûne, signe, s’il en faut, de la bonne entente entre les responsables des communautés chrétiennes et musulmanes en Côte d’Ivoire. Comme l’avait fait le cheick Ousmane Diakité, samedi 1er avril, à la veille de la semaine sainte, le cardinal Jean Pierre Kutwa, a souhaité « Aïd Mabrouk » à l’ensemble de la communauté musulmane « au nom de la communauté chrétienne », jeudi 20 avril, veille de la fête de l’Aïd-el-Fitr.Dans un message vidéo, dont le texte a été transmis à la presse et partagé sur les réseaux sociaux, l’archevêque d’Abidjan a demandé à Dieu de « renforcer les liens de fraternité qui se tissent entre musulmans et chrétiens et qu’Il nous donne ensemble de faire tomber les murs que la peur et la haine érigent dans nos communautés ».En Côte d’Ivoire, musulmans (42 % de la population selon des statistiques de 2017) et chrétiens (34 %) ont toujours vécu en bonne intelligence, du fait des nombreux métissages et de la dynamique des nombreuses organisations interconfessionnelles où se côtoient les guides religieux depuis 1995, année de la création d’un Forum des confessions religieuses de Côte d’Ivoire.