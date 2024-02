Coupe d’Afrique des Nations : revivez la victoire à la dernière seconde de la Côte d’Ivoire, qualifiée pour les demi-finales

Après avoir éliminé les Sénégalais, tenants du titre, les Ivoiriens se sont qualifiés pour le dernier carré de la CAN aux dépens du Mali, samedi, sauvés in extremis par un but d’Oumar Diakité (2-1), au terme de la prolongation.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/live/2024/02/03/en-...