Coupe du monde : on vous explique la polémique autour du "Match des fiertés" entre l'Egypte et l'Iran organisé à Seattle





Source : Le comité d'organisation de Seattle a décidé d'organiser ce match le 26 juin. Mais le tirage au sort a voulu que deux pays hostiles à la communauté LGBT+ s'affrontent ce jour-là. Les deux équipes refusent catégoriquement d'être associées à l'évènement et plongent la Fifa dans l'embarras.Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/masculine...