Coupe du monde 2026 : « Neuf équipes africaines qualifiées sur dix, c’est remarquable », salue l’ancien gardien camerounais Joseph-Antoine Bell





Source : Même si l’Afrique du Sud a échoué dimanche face au Canada en seizièmes de finale, le bilan des équipes africaines engagées dans le Mondial 2026 est très positif, selon Joseph-Antoine Bell. Revue d’effectifs, de la surprise du Cap-Vert à la confirmation du Maroc, en passant par la déception tunisienne.Source : https://www.lemonde.fr/sport/article/2026/06/28/co...