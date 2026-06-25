Coupe du monde 2026 : l’Afrique du Sud qualifiée, Neymar de retour, dernière d’Ochoa, ce qu’il faut retenir du mercredi 24 juin
Les Bafana Bafana se qualifient pour la première fois pour les phases éliminatoires d’un Mondial, le Mexique a poursuivi son parcours impeccable, et la Suisse, le Canada, le Brésil et le Maroc passent au tour suivant. Jeudi, au tour des groupes de l’Allemagne et des Etats-Unis de connaître leur épilogue.
Source : https://www.lemonde.fr/sport/article/2026/06/25/co...
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