Coupe du monde 2026 : l’Afrique du Sud qualifiée, Neymar de retour, dernière d’Ochoa, ce qu’il faut retenir du mercredi 24 juin





Source : Les Bafana Bafana se qualifient pour la première fois pour les phases éliminatoires d’un Mondial, le Mexique a poursuivi son parcours impeccable, et la Suisse, le Canada, le Brésil et le Maroc passent au tour suivant. Jeudi, au tour des groupes de l’Allemagne et des Etats-Unis de connaître leur épilogue.Source : https://www.lemonde.fr/sport/article/2026/06/25/co...