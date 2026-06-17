Coupe du monde 2026 : pour les Léopards de la République démocratique du Congo, « l’objectif, c’est de passer le premier tour »





Source : Sélectionneur de l’équipe nationale de RDC depuis 2022, Sébastien Desabre veut croire dans les chances de son équipe, qui affronte le Portugal mercredi à 19 heures pour son entrée dans le tournoi. Il rappelle le très fort attachement des Congolais aux Léopards.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/17/...