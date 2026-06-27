Coupe du monde 2026 : quarante-quatre ans plus tard, le souvenir du « match de la honte » reste vivace chez les Algériens





Source : L’Algérie affronte l’Autriche, samedi, alors que les deux équipes peuvent se qualifier. Lors du Mondial 1982, le dernier match de la phase de groupes avait vu les Autrichiens s’entendre avec les Allemands, empêchant les Fennecs de se qualifier pour le second tour du tournoi.Source : https://www.lemonde.fr/sport/article/2026/06/27/co...