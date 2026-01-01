Coupe du monde 2026 : comment gérer les soirées télé en couple ou en famille ?

Tous les quatre ans, la Coupe du monde de foot s’invite dans les foyers et transforme le quotidien de millions de familles. Entre engouement sportif, rythmes décalés et émotions fortes, cet événement peut parfois bousculer l’équilibre du couple et de la famille. Mais il peut aussi devenir un moment de partage. Comment trouver la juste mesure ? Éclairage avec le psychanalyste, auteur et thérapeute Christian Richomme.