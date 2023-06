Courriels racistes adressés à des parlementaires: Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher saisissent la justice

De nombreux députés et sénateurs ont reçu des courriels racistes et antisémites depuis le début de la semaine. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont décidé de saisir la justice.Source : https://www.bfmtv.com/politique/parlement/courriel...