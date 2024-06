Course à pied : quelles sont les blessures les plus fréquentes ?

La course à pied est une activité physique bénéfique pour la santé, mais elle peut également entraîner des blessures, surtout si elle n’est pas pratiquée correctement… Quelles sont les blessures les plus fréquentes ? Et comment les prévenir ? On fait le point avec le Dr Antoine Bruneau, médecin des équipes de France d’athlétisme.

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...