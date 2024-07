Course à pied : quels risques pour nos genoux ?

La course à pied souffre d’une mauvaise réputation : elle aurait tendance à fragiliser nos genoux au fil du temps, induisant de l’arthrose, des douleurs articulaires et d’autres problèmes. Qu’en est-il vraiment ? On fait le point avec le Dr Antoine Bruneau, médecin des équipes de France d’athlétisme.

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...