Course à pied : quels sont les muscles les plus sollicités ?

La course à pied est une activité physique très accessible et appréciée pour ses bienfaits sur la santé, la perte de poids et le bien-être général. Elle contribue notamment à renforcer et à tonifier nos muscles. Mais de quels muscles parle-t-on précisément ? On fait le point avec le Dr Antoine Bruneau, médecin des équipes de France d’athlétisme.

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...