Couvrir ou montrer ses seins : le débat qui agite les podiums

Quand Vanessa Friedman a aperçu le énième look transparent au défilé Saint Laurent automne-hiver 2024-2025, son sang n'a fait qu'un tour. Trop, c'est trop ! La critique mode du " New York Times " a protesté : " Enough with the boobs " (Y en a marre d...