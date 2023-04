Covoiturage : une "activité record" en mars grâce à prime pour les primoconducteurs, "un argument massue", selon BlaBlaCar

La plateforme Blablacar qui met en relation conducteurs et passagers a enregistré 250 000 trajets domicile-travail en mars. C'est deux fois plus que pour un mois de mars ordinaire. Le porte-parole de la société explique cette activité par le prix du carburant, la grève dans les transports en commun et le bonus covoiturage, lancé par le gouvernement.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/co...