Crash d'avion près de Nancy: "L'appareil s'est écrasé à 300m de la piste", déclare Laurent Nuñez









Source : Le crash d'un avion civil, ce dimanche 28 juin à Tomblaine, près de Nancy, a fait onze morts. Il s'agit de cinq moniteurs, cinq élèves et du pilote, a détaillé, lors d'une conférence de presse, le préfet, qui a annoncé la venue sur place du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-crash-d-avio...