Crise agricole: "Il y a un sentiment de désespoir, d'abandon", observe Robert Ménard, maire (DVD) de Béziers

Le gouvernement a reçu les syndicats agricoles ce vendredi matin pour tenter de déminer les colères des agriculteurs. Celles-ci s'agglomèrent contre la gestion sanitaire de la dermatose bovine, l'accord commercial avec le Mercosur ou la baisse du budget européen de l'agriculture. Le ministre de l'Intérieur s'exprime sur les blocages en cours. Il annonce que "93 actions qui réunissent un peu moins de 4.000 personnes" sont en cours.https://www.bfmtv.com/politique/video-crise-agrico...