Crise climatique : la prochaine synthèse du Giec, prévue en 2029, mettra l'accent sur l'adaptation

Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec) a annoncé que le 7e cycle de travail accordera une part importante à la question de l'adaptation à la hausse des températures moyennes mondiales, à l'origine de calamités climatiques plus nombreuses, plus fréquentes et plus intenses.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cr...