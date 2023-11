Crise humanitaire au Tchad: Des milliers de civils soudanais cherchent refuge

Crise humanitaire au Tchad: Des milliers de civils soudanais cherchent refuge

Ces civils soudanais viennent d'arriver au Tchad après avoir traversé la frontière depuis le Darfour occidental, la province du sud-ouest du Soudan où se multiplient les exactions contre les membres de la communauté massalite. Épaulés par des milices arabes, les Forces de Soutien Rapide (FSR), forces paramilitaires en guerre depuis avril contre l'armée régulière soudanaise, se sont emparées le weekend dernier de la grande ville d'Elgeneina. Depuis, leur violence s'est déchaînée sur les populations.

Des témoignages poignants font état de nombreuses victimes et de familles déchirées. "On m'a dit que mon frère avait été tué et que nous ne savions pas où il se trouvait. Moi, ma mère et les enfants de ma sœur sommes venus au Tchad. Nous ne savons pas où est mon père, nous ne l'avons pas trouvé. Ils ont tout brûlé et tout pris. Nous n'avons rien emporté avec nous, seulement Dieu et nos vêtements", raconte l'un des réfugiés.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) estime que plus de 800 personnes auraient été tuées ces derniers jours dans la zone où les FSR avaient déjà commis des massacres en juin dernier, faisant environ 3000 morts parmi les civils. Outre ces tueries à caractère ethnique, des ONG signalent également des enlèvements et des mariages forcés.

Depuis le début de la guerre civile en avril dernier, 4,5 millions de personnes ont été déplacées dans le pays et plus d'un million se sont réfugiées dans les pays voisins, notamment ici, à la frontière avec le Soudan du Sud. Le centre de transit des Nations Unies, chargé d'accueillir et d'aider les réfugiés, manque cruellement de moyens pour faire face à l'afflux continu de personnes déplacées.

Initialement conçu pour accueillir 3000 personnes, le centre de transit se retrouve aujourd'hui débordé, hébergeant environ 20 000 réfugiés. La situation est devenue insupportable pour les humanitaires qui font de leur mieux pour répondre aux besoins de tous, mais qui se trouvent dépassés par l'ampleur de la crise.

Les chiffres alarmants et les récits bouleversants témoignent d'une situation indigne pour les Soudanais qui recherchent désespérément un abri et une sécurité. Les Nations Unies appellent à un cessez-le-feu immédiat et à une solution politique au conflit, mais jusqu'à présent, les deux parties en conflit, les FSR et l'armée régulière soudanaise, n'ont trouvé aucun terrain d'entente.