"D'ici une semaine, nous risquons de manquer de médicaments" : les ONG humanitaires en Afrique victimes collatérales de la guerre au Moyen-Orient





Source : C’est une des conséquences de la guerre au Moyen Orient : une pénurie de médicaments menace l’activité humanitaire d’urgence en Afrique. En cause, le blocage du détroit d’Ormuz qui rallonge les trajets et augmente le coût du transport.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/iran/crise-dans-le...