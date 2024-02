DIRECT. Football : la meilleure des CAN de l’histoire ?

Le Talk de franceinfo revient sur la CAN 2024, après la victoire de la Côte d’Ivoire dimanche soir. Thomas Sellin et Franck Ballanger reçoivent Karim Baldé, président de Bal production, spécialisé dans la couverture de la CAN et Hervé Kouamouo, journaliste et consultant spécialisé dans le football africain.Source : https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/can/direct...