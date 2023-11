DIRECT. One Planet - Polar Summit : fonte accélérée des glaciers, peut-on encore les sauver ?

Le Talk de franceinfo se penche sur le premier sommet mondial consacré à la protection des pôles et des glaciers, qui s’est ouvert le 8 novembre à Paris. Ludo Pauchant reçoit la glaciologue Lydie Lescarmontier, Camille Etienne, autrice, activiste pour le climat et la justice sociale et Loup Espargilière, fondateur et rédacteur en chef du média Vert.Source : https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/direct-on...