DIRECT. Présidentielle 2027: désormais candidate, Marine Le Pen effectue son premier déplacement de campagne avec Jordan Bardella après sa condamnation en appel
Ibrahima Ndiaye
Condamnée en appel pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen a annoncé se pourvoir en cassation et candidater une quatrième fois à l'élection présidentielle ce mardi. La cheffe de file de l'extrême droite est attendue dans la Sarthe aux côtés de Jordan Bardella dans la matinée pour lancer sa campagne.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/front-national/dir...
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