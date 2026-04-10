Dans le nord du Bénin, l’appui discret des forces spéciales françaises au combat contre les djihadistes





Source : Les autorités françaises évoquent officiellement la présence de formateurs dans le nord du pays, théâtre d’incursions djihadistes. Selon plusieurs sources du « Monde », des éléments des forces spéciales participent également à des missions de combat au côté de l’armée béninoise.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/10/...