Dans le nord du Bénin, l’appui discret des forces spéciales françaises au combat contre les djihadistes
Les autorités françaises évoquent officiellement la présence de formateurs dans le nord du pays, théâtre d’incursions djihadistes. Selon plusieurs sources du « Monde », des éléments des forces spéciales participent également à des missions de combat au côté de l’armée béninoise.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/10/...
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/10/...